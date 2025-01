Volley serie A1 femminile. La Bartoccini sotto i riflettori di Pian di Massiano. Serve l’impresa stasera contro Scandicci

La prima gara del nuovo anno in serie A1 femminile è un anticipo per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che gioca tra le mura amiche di Pian di Massiano stasera (ore 20,30) e in diretta su Rai Sport. Le ospiti sono le fortissime atlete della Savino Del Bene Scandicci, attuali seconde del campionato. Una sfida di quelle difficili, se non impossibili, vista la differenza in classifica. Interessante il duello a distanza tra le giocatrici di ruolo opposto, Anett Nemeth da un lato ed Ekaterina Antropova dall’altro, le due migliori realizzatrici della massima categoria con, rispettivamente, 315 e 372 punti. Proverà a dare tutto quello che ha la squadra dell’allenatore Andrea Giovi che è sempre in cerca di miglioramenti. Tra le padrone di casa si attende il contributo agonistico della centrale Benedetta Bartolini e la spinta tecnica della palleggiatrice Maria Irene Ricci (nella foto), le due giocatrici più longeve in maglia perugina. Le ospiti dirette dal tecnico Marco Gaspari provengono da due successi consecutivi, ma nelle ultime nove gare sono andate sempre a punti. Le scandiccesi hanno diversi assi nella manica come la schiacciatrice belga Britt Herbots e la libero dominicana Brenda Castillo. I precedenti tra le due antagoniste sono otto ed in tutte le occasioni ha trionfato la formazione toscana. Sono due le ex della partita, una per parte, da un lato Linda Nwakalor, dall’altro Benedetta Bartolini. Sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv che detiene i diritti del campionato.

Arbitri: Denis Serafin (TV) e Stefano Nava (MB).

SCANDICCI: Ognjenovic - Antropova, Nwakalor – Da Silva, Herbots - Mingardi, Castillo (L). : Ricci - Nemeth, Cekulaev - Bartolini, Ungureanu - Gardini, Sirressi (L).

Alberto Aglietti