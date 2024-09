Volley serie a1 femminile. La Bartoccini Mc Restauri torna al lavoro, ecco il programma degli allenamenti

PERUGIA – Si avvicina a grandi passi l’esordio nei campionati nazionali e le squadre umbre affilano le armi per farsi trovare pronte. Sono i tornei e le amichevoli a testare i nuovi assetti da combattimento delle compagini che si affacciano ambiziose alla nuova stagione agonistica. Come di consueto la prima a partire sarà la serie A1 femminile, la prima che è tornata in palestra e la prima a giocare gare ufficiali. Stamattina la Bartoccini Mc Restauri Perugia torna a lavorare con una seduta in sala pesi, nel tardo pomeriggio comincia l’allenamento al palasport incentrato su esercizi di tecnica con la palla. Martedì seduta unica nel primo pomeriggio al palasport ancora con la palla. Mercoledì 4 pesi in palestra la mattina, pranzo di squadra e poi il primo test-match sul campo con l’allenamento congiunto che avrà di fronte la squadra di Roma a Pian di Massiano (inizio riscaldamento alle ore 17 e fischio d’inizio della partita alle ore 17,45).

Giovedì 5 allenamento tecnico con la palla sempre al palazzetto nel primo pomeriggio, poi venerdì doppia seduta tra palestra (mattina) e palasport (pomeriggio). La mattina di sabato 8 settembre è invece prevista la partenza per Scandicci, dove nel pomeriggio si terrà l’allenamento congiunto con la formazione toscana finalista scudetto (inizio riscaldamento alle ore 14,30). Domenica 8 settembre sarà di riposo. Questo è dunque il programma della quinta settimana che si preannuncia più intenso che non in precedenza.