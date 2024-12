Volley serie A1 femminile. La Bartoccini chiude l’andata in crescita. Nemeth: "Felici della vittoria e della prestazione»

PERUGIA – La Bartoccini Mc Restauri Perugia ha ritrovato il sorriso andando a centrare il successo esterno sul campo di Talmassons. Punti che valgono doppio essendo uno scontro diretto per la salvezza, un risultato che riporta fiducia ed ottimismo nel collettivo umbro. Per le magliette nere si tratta della terza affermazione stagionale, che consente di scalare la classifica e di raggiungere per la prima volta la decima posizione generale. A fine gara ha rilasciato un commento l’opposta ungherese Anett Nemeth: "Non è stata una partita facile, ma ce lo aspettavamo. Sono veramente felice di questa vittoria e soprattutto di come abbiamo giocato. Ora avremo una settimana di pausa avendo già giocato in anticipo l’ultima gara di andata, tra due settimane andremo a Bergamo per iniziare il girone di ritorno".

La classifica: Conegliano Veneto 39; Scandicci 29; Milano 28; Novara 25; Busto Arsizio 24; Chieri 23; Bergamo 18; Vallefoglia 15; Pinerolo 12; Perugia 11; Firenze 9; Talmassons 8; Cuneo 7; Roma 7.