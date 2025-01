Volley serie A1 femminile. Le Black Angels si avvicinano al confronto con Cuneo. Bartolini: "Partita incerta, ma ce la metteremo tutta»

PERUGIA – La sensazione diffusa è che il campionato di serie A1 femminile abbia imboccato la strada giusta per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Quella vista all’opera nelle ultime settimane è una squadra più convinta e più concreta. Il mese di febbraio sarà comunque quello determinante per le formazioni della massima categoria, tanti i duelli salvezza in programma nelle prossime settimane. Le umbre viaggiano da tempo sopra la soglia della zona a rischio ma non possono permettersi di abbassare la guardia. Quattro gli scontri diretti consecutivi per le magliette nere a partire da domenica prossima quando saranno di scena a Cuneo, un’altra avversaria che ha messo a segno risultati a sorpresa e che sta approfittando cinicamente delle opportunità che le si presentano davanti. Sarà dunque un duello delicato, da giocare col coltello tra i denti, ben sapendo che i punti in palio valgono doppio. Cinque compagini raggruppate in appena quattro punti rendono avvincente la corsa per evitare la retrocessione, insieme alle umbre e alle piemontesi, ci sono Firenze, Roma e Talmassons, tre sono i posti validi per mantenere la categoria. A parlare è stata la centrale Benedetta Bartolini che guarda avanti: "L’ultima vittoria con Novara ci permette di lavorare ancora meglio e con maggiore serenità. Questo non significa che prenderemo sottogamba la prossima gara con Cuneo che è molto importante essendo uno scontro diretto. Affronteremo un avversario diverso rispetto a quello che abbiamo battuto nel girone d’andata. Si sono rinforzate con delle nuove giocatrici, ma anche noi siamo migliorate molto sotto il profilo del gioco. È una partita dall’esito incerto può accadere di tutto. Giocheremo in un palazzetto molto caldo, ma ci siamo abituate, abbiamo fatto bene anche in un palazzetto come quello di Chieri che è un vero catino infuocato".

Alberto Aglietti