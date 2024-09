Volley serie A1 femminile, l’opposta ungherese suona la carica. Bartoccini, Nemeth: "Pronte per l’inizio del torneo»

PERUGIA – Si monitorano i progressi in vista del debutto in serie A1 femminile. Dopo tre verifiche sul campo la Bartoccini Mc Restauri Perugia ha più elementi su cui riflettere. I risultati dei test non sono importanti, ma lo è l’atteggiamento della squadra. Tra le note positive c’è quella dell’opposta ungherese Anett Nemeth che è apparsa in buona condizione: "La mia estate in nazionale è stata buona. Sono contenta dei risultati e in generale di ciò che ha fatto la squadra. A Perugia ho trovato un bel gruppo che ha voglia di mettersi in gioco, lavorare e migliorare ogni giorno. Mi sto integrando abbastanza velocemente, sia dal punto di vista dei rapporti con le compagne e sia sotto il profilo tecnico. Sono entusiasta di poter lavorare con questo gruppo". Nei primi tre allenamenti congiunti sono arrivate altrettante sconfitte, penso però che ci sono state molte cose positive. È sempre difficile costruire una nuova squadra, ma dobbiamo continuare a mettere in pratica le cose positive e allo stesso tempo imparare dagli aspetti negativi. Ci sono ancora alcune cose su cui migliorare, ma penso che siamo sulla strada giusta. Sono sicura che saremo pronte quando inizierà la stagione. Penso che uno dei nostri punti di forza possa essere quello di saper lavorare di squadra con un attacco equilibrato. Anche in battuta abbiamo qualità importanti. Di contro dobbiamo ridurre di parecchio i nostri errori e trovare soluzioni diverse velocemente. Ma a questo punto della preparazione ci può stare e va ancora bene. Dopo l’allenamento con Scandicci, il nostro allenatore ci ha detto che dobbiamo lavorare di più come collettivo in ogni situazione e che dobbiamo controllare ciò che possiamo controllare ma anche accettare ciò che non possiamo governare senza innervosirci".