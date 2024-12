Volley serie a1 femminile: parla cogliandro. "Bartoccini, questa è la strada giusta»

PERUGIA – Complice l’assenza di gare imminenti, la Bartoccini Mc Restauri Perugia si è goduta un po’ di riposo. Giunta a metà stagione della serie A1 femminile la centrale Asia Cogliandro fornisce un suo commento: "Gli undici punti ottenuti sono senza dubbio un ottimo risultato. Diciamo che in alcuni momenti avevamo l’occasione per farne qualcuno in più e non siamo state particolarmente ciniche. Nel complesso però stiamo facendo un buonissimo percorso. Dal momento in cui ho firmato il contratto per questa stagione ero perfettamente consapevole di quello che sarebbe stato il mio ruolo. Qui a Perugia sto bene, l’ambiente mi piace e sono rimasta ben volentieri. È chiaro che stare in panchina non è facile per nessuno, ma c’è da dire che chi sta giocando sta facendo molto bene. Comunque, cerco di sfruttare ogni minima occasione che mi viene concessa, che sia una battuta o altro. Adesso guardiamo avanti con fiducia, vogliamo confermarci nel girone di ritorno e se possibile fare anche meglio. Non ci sono partite facili o difficili, serve sempre lo stesso atteggiamento".