Volley serie A1 femminile: un mese di fuoco. Bartoccini, da Cuneo parte la volata-salvezza

Si prospetta un arrivo in volata nel campionato di serie A1 femminile che vede la Bartoccini Mc Restauri Perugia più sicura di sé stessa. Sarà un mese di febbraio di grande tensione, con le sfide in successione contro Cuneo, Firenze, Roma e Talmassons, quattro scontri diretti che decideranno sicuramente chi merita la salvezza. Alla vigilia della trasferta in terra piemontese c’è un clima di moderato ottimismo, di aumentata fiducia e di grande concentrazione.

È l’allenatore Andrea Giovi a commentare i prossimi impegni: "Sarà una partita importantissima, è l’ennesima occasione per fare punti. Giochiamo contro un avversario che, rispetto all’andata, è cambiato ed ha alzato il livello. Le ragazze si sono allenate bene come sempre, con la vittoria con Novara che ha dato un pizzico in più di certezze. C’è la convinzione di potersi andare a giocare la partita e di trovare punti, conosci delle caratteristiche della nostra squadra ma anche dei nostri difetti. Questa che stiamo attraversando è una fase delicata del campionato, ma per come sono fatto io non guardo la classifica. La salvezza dipende da noi, dunque inutile andare a vedere quello che fanno gli altri. Preferisco concentrarmi su cose più utili ai fini dell’ottenimento del risultato".

Si avvicinano le finali della coppa Italia della massima categoria, la squadra delle magliette nere non parteciperà, ma il trofeo in palio è stato creato dalla Bartoccini Premiazioni, azienda leader del settore, il responsabile Federico Fondacci, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria con corso di laurea in Design. Il processo creativo ha coinvolto trenta studenti del corso, il trofeo scelto è stato ideato da Francesca Giacomino, Martina Malatesta e Diego Salgarello.

Alberto Aglietti