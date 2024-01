Volley serie A2 femminile. "Bartoccini, curato molto anche il fattore fisico»

PERUGIA – Tutto è pronto per la ripresa della serie A2 femminile che procede in maniera positiva per la capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia. Il periodo di fine anno privo di gare ha consentito allo staff tecnico di lavorare di più in sala pesi e sfruttare qualche giorno di riposo per recuperare gli acciacchi. Non c’è dubbio che in questa fase di transizione sia il team sanitario a prendere le redini del gruppo. Il parere del preparatore atletico Gianluca Carboni che fa il punto sui lavori: "Nel mese di dicembre è stato curato molto l’aspetto fisico. Abbiamo lavorato molto soprattutto nella settimana di Natale, approfittando anche del fatto che il 27 non avevamo un impegno particolarmente probante (match casalingo con l’ultima della classe, Pescara, ndr). Le ragazze hanno avuto modo di riposare e da adesso ripartiamo con un piano di lavoro più ordinario. Abbiamo scelto di agire in questa maniera di concerto con l’équipe medica e dunque con dottori e fisioterapista". Il fisioterapista Luca De Matteo si esprime così: "Possiamo essere soddisfatti della prima parte di stagione, siamo arrivati alla fine con qualche problema fisico, una normalità visto il numero di gare affrontate. Anzi, sono molto soddisfatto dell’operato di tutti noi per aver gestito al meglio tutte le ragazze ed aver avuto solo qualche piccolo problema alla fine di dicembre. Le nostre atlete hanno avuto qualche giorno di riposo e ora abbiamo il tempo per rimetterci nella miglior condizione fisica".