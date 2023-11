Volley serie A2 femminile. Bartoccini senza freni. Ricci: "Mentalità giusta»

PERUGIA – Continua a correre in serie A2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha fatto un sol boccone della malcapitata Soverato e ora pensa già a Pescara dove sarà di scena domenica. La palleggiatrice Maria Irene Ricci: "Prova di maturità per noi che abbiamo tenuto testa alle avversarie dal primo all’ultimo punto giocando bene in fase di muro-difesa, poi la nostra mentalità ha fatto la differenza. Ho aggiustato qualche ricezione non proprio perfetta, ma il merito dei punti è delle nostre attaccanti. Sono fiera della mia squadra e di quello che stiamo facendo. Ora si va a Pescara. Non sottovalutiamo l’avversario". Così il tecnico Andrea Giovi: "Abbiamo lavorato bene in generale. Abbiamo fatto ciò che abbiamo preparato, ma devo dire che siamo stati ordinati anche in ciò che non può essere pianificato. La battuta ci ha dato un qualcosa in più e anche per questo è stato più facile difendere. Dobbiamo migliorare sul contrattacco".