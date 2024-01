Volley serie a2 femminile. Bartoccini, Sirressi: "Concentrazione sempre alta»

PERUGIA – Le attenzioni della Bartoccini Fortinfissi Perugia sono rivolte alla gara di mercoledì 10 gennaio, quarto di finale della coppa Italia. Ad inquadrare il momento è la libero Immacolata Sirressi che afferma: "Una pausa a fine anno ci voleva, abbiamo speso tantissimo in termini mentali e fisici in questa prima parte di stagione e avevamo bisogno di riposarci e ricaricarci. Da noi ci si aspetta, giustamente, sempre la prestazione e la vittoria. Per mantenere uno standard alto di classifica siamo sempre condannate alla vittoria e la concentrazione è sempre alta. Questo ci porta inevitabilmente ad impiegare tante energie psico-fisiche. Abbiamo approfittato per lavorare molto da un punto di vista fisico nelle ultime due settimane del 2023. Ci serviva mettere benzina in corpo in vista dei primi impegni del nuovo anno che saranno molto importanti. Credo che lo staff medico, il nostro fisioterapista e il nostro preparatore hanno studiato un programma di lavoro perfettamente incastonato con il nostro calendario. C’è molta collaborazione e comunicazione con loro. Ancora dobbiamo studiare nel dettaglio San Giovanni in Marignano, avversaria di coppa, ma credo sia più importante concentrarci su noi stesse. Dobbiamo mantenere la stessa determinazione e rabbia agonistica mostrata fino ad ora. Questo è fondamentale. Ora arriverà la parte calda della stagione, con match ad eliminazione diretta come questo e partite dal peso specifico importante, le motivazioni non mancano. Altro aspetto fondamentale sarà arrivare a queste sfide in buona condizione. Ma non sarà facile, abbiamo già visto che nel girone di ritorno della prima fase quasi tutte le squadre sono migliorate nel gioco. Abbiamo già un buon seguito ma puntiamo a riempire il nostro splendido palazzetto".