Volley serie A2 femminile

BARTOCCINI PERUGIA

3

CDA TALMASSONS FVG

0

(25-15, 25-20, 25-21) PERUGIA: Montano 13, Cogliandro 12, Kosareva 11, Bartolini 8, Traballi 7, Ricci 1, Sirressi (L1). N.E. – Messaggi, Atamah, Viscioni, Braida, Lillacci, Turini (L2). All. Andrea Giovi.

TALMASSONS: Populini 11, Eckl 8, Piomboni 8, Hardeman 5, Costantini 3, Eze Blessing 2, Negretti (L1), Grazia 1, Bole, Monaco (L2). N.E. – Kavalenka, Feruglio. All. Leonardo Barbieri.

Arbitri: Claudia Angelucci (AQ), Antonino Di Lorenzo (PA). BARTOCCINI (b.s. 8, v. 7, muri 8, errori 10). CDA FVG (bs 10,v 2, muri 7, errori 14).

PERUGIA – Più facile del previsto, la semifinale della coppa Italia della serie A2 femminile ha visto trionfare la Bartoccini Fortinfissi Perugia che, senza faticare più di tanto, è riuscita ad imporsi. Le magliette nere sono entrate in campo col piglio giusto ed hanno aggredito sin dall’inizio, mettendo alla frusta le avversarie. Sono apparse contratte ed intimorite le ragazze della Cda Talmassons Fvg che nei precedenti due scontri diretti avevano dato filo da torcere. Stavolta invece, le umbre hanno dominato in lungo ed in largo, con una difesa impenetrabile ed un attacco incisivo, i martelli umbri sono stati per lunghi tratti inarrestabili scavando il solco nei momenti topici di ogni set. In virtù del risultato le perugine si sono qualificate per l’epilogo della manifestazione che si disputerà a Trieste il 18 febbraio contro Busto Arsizio, ultimo ostacolo da superare per portare in bacheca il trofeo."Ottima prestazione contro un avversario tosto – ha detto il viceallenatore Guido Marangi –. Temevamo questa partita, ma le ragazze sono state brave. Arriva un periodo complicato con gare ogni 3 giorni. Bene la finale a Trieste, ma non dimentichiamoci del campionato".