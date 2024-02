Volley serie a2 femminile: Tre punti fondamentali in Pool Promozione. Bartoccini, altra prova di forza. Schiacciata Mondovì al PalaBarton

BARTOCCINI PERUGIA

3

LPM BAM MONDOVÌ

1

(25-20, 25-27, 25-19, 25-22) PERUGIA: Montano 24, Traballi 19, Kosareva 13, Cogliandro 12, Bartolini 11, Ricci, Sirressi (L1), Atamah, Messaggi. N.E. – Viscioni, Braida, Lillacci, Turini (L2). All. Andrea Giovi.

MONDOVÌ: Lux 18, Decortes 15, Farina 14, Grigolo 12, Riparbelli 4, Allasia 3, Tellone (L), Lapini, Manig, Marengo, Coulibaly. N.E. – Pizzolato. All. Claudio Basso. Arbitri: Dalila Viterbo (LI) e Martin Polenta (AN). BARTOCCINI (b.s. 10, v. 4, muri 9, errori 11). LPM BAM (b.s. 8, v. 3, muri 7, errori 13)

PERUGIA – La ventiduesima giornata di serie A2 femminile si è giocata nel giorno di San Valentino e al palasport di Pian di Massiano la formazione della Bartoccini Fortinfissi Perugia non ha fallito l’appuntamento. Le magliette nere continuano a far innamorare i tifosi con una cavalcata imperiosa che è fatta di schiacciate in campo, ma anche di canti e sorrisi sugli spalti. Nel tre a uno impartito alla Lpm Bam Mondovì c’è da rilevare un solo set di difficoltà, il secondo, con le piemontesi che hanno saputo approfittare degli errori altrui per riequilibrare la gara, ma Montano in questo appuntamento ha fatto sentire la sua presenza. Tre punti preziosi per consolidare il primo posto in vista del match più importante della stagione, quello che domenica prossima assegnerà la coppa Italia. Le perugine sono scese in campo decise a fare presto, con la concentrazione che è mancata solo in un momento, ma con un carattere forte.

A.A.