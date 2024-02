Volley serie A2. La Bartoccini a San Giovanni in Marignano

PERUGIA – La pool promozione della serie A2 femminile giunge al giro di boa, oggi la Bartoccini Fortinfissi Perugia va in trasferta e sfida l’ultima delle squadre da incontrare in campionato, in realtà avversaria conosciuta avendola sfidata due volte in amichevole ed una in coppa Italia. Tra le sue mura si annuncia ostica la Omag Mt San Giovanni in Marignano che ha mietuto vittime illustri negli ultimi tempi. In classifica le romagnole sono seste, ma molto distanti dalla prima piazza detenuta dalle umbre. Le padrone di casa dirette dal tecnico Matteo Bertini (ex di turno) non hanno pressioni da risultato e possono giocare in scioltezza. A costituire la minaccia principale per tutte le rivali è l’altra ex di giornata, l’esperta opposta Serena Ortolani ma occhio anche all’emergente centrale Claudia Consoli. Le ospiti guidate da coach Andrea Giovi hanno il morale a mille dopo la conquista della coccarda tricolore. L’occasione potrebbe essere propizia per dare campo alla valente schiacciatrice Giulia Viscioni ma la garanzia in seconda linea è quella della libero Immacolata Sirressi. Come di consueto la partita sarà visibile gratuitamente collegandosi al sito di volleyball world Italia che trasmette in esclusiva le immagini del campionato. Arbitri: Luigi Pasciari (NA) e Davide Morgillo (NA). San Giovanni in Marignano: Turco - Ortolani, Consoli - Parini, Pecorari - Nardo, Caforio (L). Perugia: Ricci - Montano, Cogliandro - Bartolini, Traballi - Kosareva, Sirressi (L).