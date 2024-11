Volley serie A2 maschile: domani alle 18 insidiosa trasferta a Porto Viro, la carica del centrale. Acuti per la Smartsystem Essence Hotels: "Insistiamo»

Seconda gara consecutiva in esterna per la Smartsystem Essence Hotels Fano che domani alle ore 18 va a fare visita ai veneti della Delta Group Porto Viro. E’ un match sulla carta molto difficile che però giunge dopo il corroborante 3 a 1 di Reggio Emilia, firmato dai fanesi: "E’ vero che fuori casa stiamo faticando – afferma il centrale Acuti (foto) –, ma nell’ultima partita abbiamo fatto bene, dovremmo dare continuità". A Reggio Emilia è arrivato il primo successo lontano dal Palas Allende in serie A2. I rodigini avevano cominciato alla grande la stagione con quattro vittorie nelle prime cinque gare, poi hanno subito due stop consecutivi il primo con Aversa e il secondo con Siena: "Sono molto forti – continua il centrale trentino –, nel roster hanno giovani con grande potenziale". I veneti sono l’unica squadra ad aver battuto la capolista Ravenna per 2-3, ma le vittime eccellenti sono state anche altre (Pineto, Prata e Cantù). I ragazzi di coach Morato si affideranno in cabina di regia a Santambrogio, Arguelles (affrontato l’anno scorso contro Lecce da Fano) opposto, Eccher – Sperandio (miglior muratore della A2) centrali, Andreopulos (ex Taranto e Cuneo) e Pedro a banda, l’esperto Morgese libero. Cinque elementi del sestetto sono già certi di giocare (Coscione, Marks, Acuti, Mengozzi e Roberti, Raffa libero), mentre Pietro Merlo appare favorito su Ian Klobucar che, comunque, nel finale di Reggio Emilia ha dato un importante contributo in battuta. Possibile spazio a gara in corsa anche per Mandoloni (forte in battuta) e Compagnoni (pericoloso a muro).

b. t.