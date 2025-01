Volley serie A2 maschile. La Virtus si morde le mani, a vincere è solo il pubblico

Mastica amaro la Smartsystem Essence Hotels Fano che, dopo aver battagliato per buona parte della gara, ha dovuto arrendersi ad una solida Cantù. Poco contano gli alibi (Roberti e Coscione in non perfette condizioni), sicuramente non il miglior Fano della stagione e, nonostante ciò, la squadra è andata più volte vicina al vantaggio (terzo set) o alla rimonta (avanti 15-11 del quarto parziale) sbattendo però più volte la testa contro il muro e la difesa avversarie: "Complimenti a Cantù – afferma lo sloveno Jan Klobucar che ha sostituito per buona parte del match un Roberti dolorante alla caviglia – venire a Fano e giocare così non è da tutti. Noi abbiamo buttato via il primo parziale, poi siamo stati molto vicini alla vittoria nel terzo e quarto, purtroppo però non è bastato". Ancora qualche lacuna legata alla gestione del vantaggio: "Quando siamo avanti – afferma lo schiacciatore virtussino – dobbiamo essere più cinici e chiuderla subito. Da questo punto di vista dobbiamo migliorare, anche se vorrei comunque ribadire come non fossimo nella nostra miglior giornata". L’obiettivo salvezza è da raggiungere, ma 22 punti sono un buon bottino: "Ci servono ancora dei punti – continua Klobucar – per trovare la massima tranquillità, ma sono fiducioso. Dobbiamo lavorare in palestra e limare gli errori commessi contro Cantù". Per la difficile trasferta di Cuneo, in programma domenica prossima 12 gennaio, bisognerà monitorare le condizioni fisiche di Roberti (distorsione alla caviglia sinistra accusata in allenamento) e Coscione, anche se quest’ultimo (piemontese di nascita) non vorrà mancare alla sfida contro la società che lo ha cresciuto e lanciato. A vincere domenica scorsa è stato il pubblico di Fano.

b. t.