Volley, serie A2 maschile. La Smartsystem ha subito un esame vero. Ravenna è una delle big del campionato

Inizia da Ravenna domenica ore 18 al Pala De Andrè il cammino in serie A2 della Smartsystem Essence Hotels Fano che, dopo l’esaltante stagione passata, si presenta da matricola in una realtà del tutto nuova: "Come inizio di campionato – afferma il regista e capitano Manuel Coscione – affrontiamo subito un avversario forte, lo abbiamo già incrociato qualche settimana fa e ha dimostrato tutto il suo valore. La Consar si è rinnovata ma nel roster continuano a militare elementi di valore, sarà una gara tosta e difficile".

I ravennati vantano dieci giocatori su quattordici nati dal 2000 in poi ma il team allenato da Antonio Valentini ha comunque elementi di qualità come lo svedese Hampus Ekstrand (ex Taranto di Superlega), l’ex Padova Tommaso Guzzo, il fanese Alessio Tallone e l’esperta coppia di centrali Andrea Canella e Riccardo Copelli (in due 16 annate complessive tra A1 e A2). Libero sarà Riccardo Goi, giunto alla decima stagione con la maglia di Ravenna. E’ proprio l’ex di turno Manuel Coscione (breve apparizione nella stagione 2022-23) ad individuare i punti forti degli avversari: "Certamente battuta e muro sono i loro fondamentali migliori, ma Fano deve prima di tutto guardare in casa sua. Il feeling tra noi giocatori sta crescendo ma è chiaro che dobbiamo ancora affinare certi meccanismi".

Se Fano arriva al primo appuntamento con la serie A2 da neo promossa, la Consar vorrebbe consolidare se non migliorare il quarto posto e la semifinale play off della passata stagione. E lo proverà a fare affidandosi a tanti ragazzi giovani ma di talento, mentre la Smartsystem Essence Hotels farà di tutto per rovinare la festa ai romagnoli. C’è tanta attesa per questo debutto nella nuova categoria che sarà molto dura ma sicuramente spettacolare.

Inoltre torna puntuale come ogni anno il Fano International volley cup, torneo internazionale di volley giovanile che si disputa dal 27 al 29 dicembre a Fano e dintorni nelle categorie Under 13,14,16 e 18 femminile ed Under 15 e 17 maschile con oltre 100 formazioni partecipanti. Una manifestazione diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento con formazioni provenienti da tutte le regioni del nord e centro Italia, ma anche da diverse nazioni europee come Serbia, Olanda e Polonia. b. t.