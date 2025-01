Volley serie A2 maschile, trasferta delicata. Brutta gatta da pelare per la Virtus Fano. Brescia ha il passo di chi vuole andare lontano

Trasferta ai limiti del proibitivo per la Smartsystem Essence Hotels Fano che domenica alle ore 17.30 affronta al San Filippo di Brescia il Gruppo Consoli Sferc, una delle candidate al salto di categoria. Reduci entrambe da una sconfitta in campionato (Fano in casa contro Pineto, Brescia a Prata), i virtussini e i lombardi sono alla ricerca di riscatto anche se il compito dei primi appare pieno di insidie visto il valore dell’avvesrario e il fattore campo che potrebbe avere il suo peso. Fano infatti non avrà la spinta del Palas Allende, rivelatsi fondamentale in questa ultima annata.

"Loro saranno molto arrabbiati e penso anche motivati dopo la sconfitta di Prata – afferma coach Vincenzo Mastrangelo – non sarà facile affrontarli, ma se torniamo a crescere in alcune fasi di gioco possiamo dire la nostra e metterli in difficoltà. E’ chiaro che Brescia è stata costruita per fare il salto di qualità e sta confermando sul campo le proprie ambizioni, bisogna comunque avere fiducia". All’andata la squadra di Zambonardi si impose per 3 a 1. In quella circostanza dopo un ottimo avvio Brescia subì la reazione di Fano evitando per un soffio che la partita andasse al quinto set. L’esperienza e la corretta gestione di alcune fasi della partita permisero ai bresciani di espugnare il Palas Allende: "Brescia ha grandi nomi – continua l’allenatore pugliese – giocatori esperti che hanno già vinto questo campionato, molto dipenderà da come Fano riuscirà a gestire i momenti di difficoltà, l’spetto mentale sarà molto importante".

Nel girone di ritorno il Gruppo Consoli Sferc ha collezionato tre vittorie piene (Cuneo, Reggio Emilia e Siena) e due sconfitte (Catania in casa e Prata) con un primo posto sfuggito per mano di Ravenna, ma il campionato è ancora lungo e tutto può succedere. La Smartsytem Essence Hotels Fano deve provare ad uscire da questa spirale di tre sconfitte consecutive e, soprattutto, deve risollevarsi in vista dei match casalinghi decisivi con Reggio Emilia e Porto Viro. Un Fano che comunque sta reggendo alla grande il primo anno nella nuova serie. Un campionato ben diverso da quello vissuto negli ultimi anni, con valori tecnici e agonistici superiori.

b. t.