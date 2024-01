Volley serie A3 maschile. Il centrale Focosi indica la via alla Smartsystem: "Dobbiamo spingere tanto con il servizio»

Non conosce soste il campionato della Smartsystem Fano, chiamata ad affrontare una seconda parte di stagione da protagonista, obiettivo che pssa per il migliorameno del rendimento esterno in fatto di punti, dopo che in casa la squadra ha convinto e soprattutto vinto.

E infatti dopo l’importante successo casalingo conseguito contro Lecce, per i virtussini arrivano adesso due trasferte consecutive di vitale importanza, due prove di maturità: una in campionato (a Napoli domenica ore 18.30) e una in Coppa Italia (mercoledi 10 gennaio ore 20.30 gara secca a San Giustino). Dunque un momento storico delicato per il team del presidente Emidio Cennerilli.

I virtussini devono invertire il trend fuori casa ed in terra campana sono attesi da un avversario agguerrito e battagliero: "Dovremo spingere tanto al servizio – afferma il centrale Leo Focosi – come quando giochiamo in casa. Abbiamo lavorato tanto in settimana, dobbiamo avere il coltello fra i denti per fare bene anche fuori dal Palas".

La Quantware Napoli ha un record personalissimo: è l’unica squadra del girone che, fino ad ora, è riuscita a strappare punti al Palas Allende (all’andata finì 3 a 2 per Fano) ed in casa è trascinata da un pubblico caldo e rumoroso: "Abbiamo voglia di riscatto – continua Focosi – abbiamo bisogno di un successo esterno per cambiare passo".

I campani hanno 16 punti in classifica, frutto di 5 vittorie e 8 sconfitte, ben cinque tie-break giocati di cui 3 persi. I ragazzi di mister Calabrese navigano nelle zone basse della classifica ma di partita in partita stanno dimostrando che se la possono giocare con tutti. L’opposto Cefariello ed il duo Frankoski-Starace sono i principali terminali offensivi, ma Fano dovrà stare molto attenta anche al fattore ambientale che troverà in questa insidiosa trasferta. Finora è un Fano che brilla in casa, il Palas Allende è finora inviolato, mentre fuori dalle mura amiche fatica. Eppure sta conducendo un campionato di vertice. Ma per provare a varcare traguardi ambiziosi è fondamentale correre anche in trasferta. Coach Tofoli sta lavorando su questo. Un intervento non solo tecnico, ma anche mentale, curando tutti i dettagli. E la partita di domenica in terra partenopea è un buon banco di prova per dimostrare di che pasta è fatta questa Virtus.

b.t.