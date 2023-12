Volley serie a3 maschile. La Ermgroup San Giustino si riscatta in casa. La vittoria sul Fano vale il secondo posto

ERMGROUP S. GIUSTINO

3

SMARTSYSTEM FANO

1

(25-21, 25-18, 23-25, 25-15)

SAN GIUSTINO: Cappelletti 30, Wawrzynczyk 15, Quarta 10, Skuodis 8, Bragatto 7, Biffi, Marra (L1), Ricci, Cozzolino, Troiani. N.E. – Stoppelli, Panizzi, Silvestrelli, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini.

FANO: Dimitrov 23, Margutti 13, Maletto 7, Merlo 5, Focosi 4, Partenio 2, Raffa (L), Uguccioni, Roberti, Mazzon. N.E. – Magnanelli, Gori. All. Paolo Tofoli.

Arbitri: Salvati (RM) e Pescatore (RM).

ERMGROUP (bs 15, v. 7, muri 10, errori 8).

SAN GIUSTINO – È riscatto nell’ultimo turno di andata della serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino che vince lo scontro al vertice e torna seconda in classifica. L’accesso alla coppa Italia avviene dalla porta principale per gli altotiberini che, ancora privi di Marzolla, liquidano la Smartsystem Fano.