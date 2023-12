Volley serie A3 maschile. La Virtus rinvigorita da Dimitrov. Raffa: "Non ci resta che decollare»

La Smartsystem Fano chiude il girone d’andata in trasferta ospite della quarta forza del campionato, l’Erm Group San Giustino. Sarà dunque un Santo Stefano da brividi per i fanesi (inizio gara ore 18) che puntano non solo a mantenere la seconda piazza, ma anche a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia. L’avversario non è certo tra quelli più semplici da affrontare e per di più i virtussini sono reduci da tre sconfitte consecutive fuori casa: "Dobbiamo assolutamente interrompere la serie negativa fuori dalle mura amiche – afferma il capitano Mattia Raffa (foto) – ed in più vogliamo fortemente qualificarci per le finali di Coppa Italia. La vittoria in casa con Marcianise ci ha dato grande carica". Fano recupera gli acciaccati Roberti e Galdenzi e ha avuto una buona serie di allenamenti per preparare al meglio la sfida con San Giustino ed inserire a pieno ritmo il bulgaro Dimitrov: "La nostra volontà – continua Raffa – è quella di chiudere bene il girone d’andata per confermare ciò che di buono è stato fatto fino ad ora in stagione". Gli umbri possono vantarsi di essere stati gli unici a dare un dispiacere alla capolista Macerata, ma nel corso del girone d’andata sono state comunque quattro le cadute dei perugini, ultima delle quali a Sorrento. Con molta probabilità l’Erm Group recupererà Simone Marzolla e a banda saranno confermati Cappelletti e il polacco Wawrzynczyk mentre al centro desta interesse la sfida tra il duo Bragatto-Quarta da una parte e Focosi-Maletto dall’altra. Coach Tofoli poi recupera Roberti ed attende ulteriori progressi dal bomber bulgaro Dimitrov.

Progetto. Un brindisi speciale per questo Natale 2023. Il primo per la neonata squadra di pallavolo integrata della Virtus Volley Fano inserita all’interno del progetto Sport di Tutti-Inclusione Un allenamento quello di mercoledì 20 che ha visto la partecipazione dei giocatori della serie A3 in qualità di atleti partner. Un ruolo fondamentale della pallavolo targata Fisdir. I ragazzi di coach Tofoli non hanno lesinato energie e grazie anche all’aiuto delle ragazze Under 14 che puntualmente si allenano con i ragazzi del progetto, si sono potuti cimentare e divertire in questo allenamento natalizio. Entusiasmo e voglia di fare dei ragazzi e delle ragazze con disabilità intellettivo relazionali che stanno diventando un punto fermo e, come sottolinea chiunque si avvicina o partecipa a questo progetto, un nucleo di energia positiva che fa bene all’anima.

b.t.