Volley serie A3 maschile, l’analisi del direttore sportivo dopo l’ennesimo ko. Brunetti e il mal di trasferta della Smartsystem: "Squadra dal doppio volto, devo capire perché»

Che strana questa Smartsystem. In casa è imbattuta con un magnifico ruolino di sei su sei, in trasferta ne ha perse quattro su sei. L’ultima sconfitta a San Giustino. Ma prima è caduta a Sorrento, Palmi e nel derby di Macerata. Fano che comunque arriva al giro di boa al terzo posto in classifica con in tasca la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia. Ma evidentemente la società pretende di più da questa squadra allestita in estate per recitare un ruolo da protagonista. Una Smartsystem dunque dal doppio volto, quello bello davanti al suo pubblico e quello assolutamente meno brillante in esterna. Altro dato che induce a pensare è che nei quattro stop in trasferta, la Virtus ha vinto un solo set. E’ come se lontano dalla sua città subisse un forte condizionamento psicologico.

"Siamo due squadra completamente diverse in casa e fuori – commenta il diesse Mattia Brunetti – è innegabile dire che ci sono dei problemi in questo momento, penso di fare autocritica in primis, sono io che ho voluto questa squadra, sono io che l’ho costruita, però è anche giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità, dallo staff tecnico, ai ragazzi che scendono in campo, perché serve assolutamente un cambio di passo". Brunetti prosegue la sua lettura dello stato attuale delle cose: "Non era questo il campionato che immaginavamo di fare, anche se siamo comunque terzi in classifica e per differenza set ci giocheremo l’accesso alle final four di Coppa Italia, c’è sicuramente qualcosa che non va e dobbiamo capire al più presto per cercare di cambiare la tendenza da qui alle prossime partite". Domani alle 18 arriva Lecce: "Io spero subito di vedere qualcosa dalla partita con Lecce in casa e poi quando andremo a giocare a Napoli il 7 di gennaio". E aggiunge: "Tra le mura amiche giochiamo molto bene, la gente applaude, poi la settimana dopo è un’altra squadra". Quale il motivo? "In cinque anni di serie A è la prima volta che capita una situazione del genere. E’ evidente che c’è qualcosa che non sta andando e va ricercato prima di tutto in allenamento per provare a cambiare qualcosa, perché quello che stiamo facendo sicuramente ci sta dando una indicazione importante, perché altrimenti ci sarebbe stato un cambio di rotta, cosa che non c’è assolutamente. Fuori casa continuiamo a giocare male e a disfare tutto quello di bello che stiamo facendo in casa".

Beatrice Terenzi