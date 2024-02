Volley serie A3 maschile. Mazzon e quel primo set della Virtus: "Ci è mancato poco»

I passi avanti si sono notati, ora per la Smartsystem è giunto il momento di conquistare punti pesanti. A Lagonegro i virtussini hanno battagliato, tirato fuori le unghie in molti frangenti del match, ma non è bastato. Hanno infatti perso per 3 a 1. A raccontare il match è il giocatore biancorosso Nicola Mazzon: "Abbiamo lottato ma non è stato sufficiente – afferma il palleggiatore ex San Donà –, peccato per quel primo set in cui eravamo avanti e lo abbiamo perso ai vantaggi. Forse è mancato qualcosa nei momenti cruciali, ma con fiducia torniamo a lavorare in palestra per fare meglio la prossima volta". La Rinascita è una signor squadra e ha fatto valere il fattore casalingo: "Complimenti ai nostri avversari – continua Mazzon –, noi dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare a lavorare. Bene la panchina, noi ci siamo se il coach ci chiama in causa".

A proposito della panchina, elogi anche da parte del tecnico Mastrangelo: "I ragazzi entrati hanno dato un po’ più di brio – afferma l’allenatore pugliese –, dovevamo però fare meglio cambiopalla e contrattacco, oltre ad un secondo set che man mano abbiamo perso di vista".

Mastrangelo cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Prestazione positiva – afferma il coach virtussino – certamente si può fare meglio, ma piano piano sto cercando di fare mia la squadra, ovvero capire quando e che cambi fare". Per la Smartsystem arriva ora un momento decisivo della stagione: domenica alle 18 arriva Palmi, appaiata in classifica, poi trasferta in Sicilia contro Modica, sfida interna contro Macerata e final four di Coppa Italia.

I virtussini, insomma, sono chiamati ad uno sforzo notevole per dare una svolta alla stagione.

b.t.