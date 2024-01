Volley serie a3 maschile. San Giustino scivola in casa

SAN GIUSTINO

SMARTSYSTEM FANO

3

(19-25, 22-25, 21-25) SAN GIUSTINO: Cappelletti 17, Wawrzynczyk 9, Skuodis 5, Bragatto 5, Quarta 4, Biffi 1, Cioffi (L1), Troiani. N.E. – Ricci, Cozzolino, Stoppelli, Panizzi, Silvestrelli, Marra (L2). All. Marco Bartolini.

FANO: Merlo 18, Dimitrov 16, Roberti 11, Maletto 6, Focosi 5, Partenio 2, Raffa (L), Margutti 2. N.E. – Uguccioni, Mazzon, Galdenzi, Gori. All. Paolo Tofoli.

Arbitri: Grossi (RM), Autuori (SA). Ermgroup (b.s. 10, v. 5, muri 5, errori 5).

SAN GIUSTINO – Nella gara da dentro o fuori valida per il quarto di finale della coppa Italia di serie A3 maschile è la Ermgroup San Giustino a cadere. Non riesce a bissare il successo del campionato la squadra altotiberina che offre una prestazione a corrente alternata. Ancora privi di Marzolla, i biancoazzurri recuperano Wawrzynczyk, ma devono fare a meno di capitan Marra e vengono superati dalla Smartsystem Fano in tre set. L’allenatore Marco Bartolini: "Tenevamo a fare lo speciale regalo ai nostri tifosi e fino al momento della partita mi era parso di notare tranquillità nei ragazzi. Dispiace per l’opportunità non sfruttata".