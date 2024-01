Volley serie a3 maschile. San Giustino straordinaria, travolta Lagonegro

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

RINASCITA LAGONEGRO

1

(25-22, 25-21, 25-27, 25-20) SAN GIUSTINO: Cappelletti 24, Bragatto 12, Quarta 11, Cozzolino 10, Skuodis 9, Biffi 4, Marra (L1), Troiani, Cioffi. N.E. – Stoppelli, Wawrzynczyk, Ricci, Silvestrelli, Panizzi (L2). All. Marco Bartolini.

LAGONEGRO: Vaskelis 27, Fioretti 12, Armenante 10, Molinari 6, Miscione 2, Mastrangelo, Caletti (L), Bongiorno 3, Piazza 2, Caletti 1, Nicotra, Fortunato. N.E. – Dietre, Pizzichini. All. Giuseppe Lorizio.

Arbitri: Marco Laghi (RA) e Maurizio Merli (TR). ERMGROUP (b.s. 21, v. 4, muri 15, errori 10). RINASCITA (b.s. 19, v. 4, muri 13, errori 13).

SAN GIUSTINO — Una straordinaria Ermgroup San Giustino, pur in formazione rivisitata per due pesanti assenze, batte la Rinascita Lagonegro. I padroni di casa scendono in campo con Cozzolino (esordio da titolare per lui, ndr) al posto di Wawrzynczyk, e ancora senza Marzolla, ma escono bene dai blocchi (4-1), Cappelletti incide ma Vaskelis non è da meno ed il margine resiste, ma bastano due difese per incrementarlo (19-14), provano a forzare il servizio i lucani ma è uno a zero. Invertiti i campi c’è equilibrio (7-7), Cappelletti è infermabile e porta a +3, Quarta opera l’ulteriore progressione (17-12), il raddoppio è opera di Bragatto. Anche il terzo set comincia bene (8-5), i punti di riferimento sono sempre Cappelletti e Vaskelis (18-18), il finale è allo sprint e viene deciso da Vaskelis che accorcia le distanze. Il quarto frangente prende subito una piega con Biffi che gestisce bene i biancoazzurri (14-9), la rimonta non riesce e arriva il trionfo. A.A.