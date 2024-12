Volley serie B. Ambra Cavallini trova tre punti sotto l’albero

Missione compiuta per l’Ambra Cavallini Pontedera che mette sotto l’albero di Natale tre punti preziosissimi per il suo percorso salvezza. Nella trasferta a Piacenza le pontederesi si impongono 3-1 festeggiando un passaggio importante. In campo anche il capitano Ambra Donati che, nonostante non sia stata presente durante la preparazione del match, ha dato sfoggio di una valida prova insieme a tutte le sue compagne. "Abbiamo interpretato la gara nel migliore dei modi – commenta coach Alessandro Bigicchi – siamo stati bravi, abbiamo lottato e dato dei segnali positivi sia per questo finale di girone che per quello di ritorno. Questo successo dimostra il momento positivo che stiamo vivendo, abbiamo raccolto punti in crescendo nelle ultime tre partite". Sul parquet del San Giorgio Piacentino, le biancoblu dettano subito il proprio ritmo di gioco aggiudicandosi avvio (15-25) e raddoppiando nel secondo (18-25). Terzo set equilibrato vinto dalle padrone di casa (25-20), ma nel quarto l’Ambra chiude la partita (9-25) passando a quota 11 punti.