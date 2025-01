VOLLEY serie B E C. Npsg carico a mille dà l’assalto al Cecina

Replicare il successo della settimana scorsa con la capolista l’obiettivo della Npsg che stasera alle 21 sarà ospite del Volley Cecina in Serie B. I ragazzi di Parisi, sulle ali dell’entusiasmo, saranno determinati a tornare a casa con un risultato positivo per migliorare ulteriormente la classifica. In Serie C femminile la Futura sarà impegnata in casa contro Arenzano, neopromossa e attuale sesta forza del girone. Le spezzine, galvanizzate dalla vittoria di Cogoleto, faranno di tutto per cercare conferme anche nel match odierno. Appuntamento stasera alle 21 alla palestra delle scuole medie di Ceparana. In C maschile la Vdm Mulattieri è ospite dell’Admo Lavagna domani alle 19. I rossoblù proveranno ad avere la meglio su una formazione che al momento occupa la quinta posizione per stoppare la possibilità di un eventuale sorpasso.

Ilaria Gallione