Volley serie B e C maschile e femminile: oggi alle 21 al Pala3 di Villa Ceccolini. Battistelli Blu e Porto San Giorgio da spettacolo

Serie B2. Oggi alle 21 al Pala3 di Villa Ceccolini la Battistelli Blu Volley (foto) ospita il Volley Porto San Giorgio. Un derby molto atteso tra due formazioni con forti individualità. La squadra pesarese viene dalla vittoria di Montesilvano. "Vogliamo continuare nel trend positivo e consolidare il bel momento, le ospiti arrivano da un ko inaspettato con la sorprendente Collemarino – commenta il diesse Paolini –. Sarà una gara molto agguerrita e vedremo una bella pallavolo".

Serie C. Nel maschile girone A, oggi alle 17,30 Montesi-Don Celso, alle 21 San Benedetto-Bottega. Nel girone B, sabato alle 17 Virtus Fano-Volley Game: "Sfida tra prime della classe – così coach Angeletti – Giochiamo contro Falconara in casa che attualmente si trova davanti a noi con 1 punto di vantaggio. Sarà fondamentale tenere alta la qualità in tutti i fondamentali". Alle 18 Pergola-Borgovolley: "Veniamo dalla prima vittoria nello scorso week-end – dice coach Palazzetti –. Sarà dunque una sfida molto importante sia per dar continuità di risultati, sia per rilanciarsi in classifica". Nel femminile, girone A, oggi alle 18 Megabox-Offida, Bottega-Pergola, Urbania-Azzurra, alle 21 Urbino-Edilmonandi. Nel girone B, alle 17,30 Monte San Giusto-Glasstech Pesaro: "Abbiamo due partite ravvicinate, entrambe molto complicate. Sabato da loro sarà sicuramente dura perché è una squadra che non molla", queste le parole del tecnico pesarese Rusalen. Alle 20 Virtus Fano-Ancona: "E’ per noi importante per la classifica (noi 9 punti loro 6), per rimanere agganciati ai primi quattro posti - afferma coach Ippoliti – nonostante la bruciante sconfitta di sabato scorso siamo una squadra in salute, quindi cercheremo di sfruttare il turno casalingo per continuare la nostra crescita sia tecnica che di punti in classifica". Alle 21 Macerata-Acqualagna.

