Volley serie b maschile. La Italchimici Foligno sfida Civita Castellana

PERUGIA – La sola esponente del Cuore Verde d’Italia sta faticando in serie B maschile ed è sempre più necessario trovare continuità di risultati. Impegno casalingo per la Italchimici Intersistemi Foligno che cerca sempre di risalire la china della classifica ed oggi al Pala-Paternesi (ore 18) lancia la sfida alla quotata Ecosantagata Civita Castellana che, da parte sua, ha visto interrotta la striscia di successi la scorsa settimana; per allontanare la zona a rischio della classifica i falchetti si affideranno alla volontà del centrale Lorenzo Merli, i laziali punteranno le loro carte sul solido opposto Lorenzo Rossi. L’appuntamento della rappresentante regionale della serie B1 femminile di pallavolo è tra le mura amiche. Proveniente da una sconfitta preventivabile la Lucky Wind Trevi torna oggi al Pala-Gallinella (ore 18) per cercare di invertire la tendenza, rivale di turno è una Angelini Cesena che viaggia spedita.