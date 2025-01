Volley serie B, trasferta amara per La Nef che aveva già perso la gara d’andata in casa. Osimo ci prova ma deve arrendersi. E dice addio ai sogni di Coppa

BCC COLLI ALBANO

3

LA NEF RE SALMONE OSIMO

2

PARZIALI: 25-20, 25-21, 17-25, 26-28, 15-12

Arbitri: Argirò e Citro

Dopo due partite si interrompe il sogno di Osimo di approdare alle semifinali di Coppa Italia di B maschile.

Trasferta laziale amara per la formazione osimana che cade a Genzano anche nel match di ritorno dei quarti. I padroni di casa - forti della vittoria in quattro set di sabato al PalaBellini - chiudono subito la sfida. A Genzano bastavano due parziali per conquistare la qualificazione e la Bcc vola subito sul doppio vantaggio sbarrando la strada a la Nef.

Osimo ha una reazione nell’orgoglio conquistando gli altri due set ininfluenti però ai fini della qualificazione cedendo poi nel quinto. Una salita infinita per la squadra di Pascucci che si perde nei punti che contano nei primi due set come spiega il direttore sportivo Amedeo Gagliardi.

"Come è già successo nell’andata nei momenti topici di ogni set qualche sbavatura di troppo da parte nostra ha fatto la differenza - riflette Gagliardi -. Poi abbiamo affrontato i restanti tre set con le seconde linee ed è stato comunque un buon allenamento, perché abbiamo portato Genzano al tiebreak dove però loro sono stati più cinici". Ora testa al campionato. Domani altra trasferta per la squadra senzatesta ad Assisi.