Volley serie B1 femminile. Trevi parte bene, poi subisce la rimonta del Moie

CLEMENTINA 2020 MOIE

3

LUCKY WIND TREVI

1

(25-18, 22-25, 25-19, 25-15)

MOIE: Fedeli 23, Dalla Rosa 13, Canuti 10, Grilli 10, Stafoggia 7, Saveriano 2, Sposetti (L1), Pizzichini, Paparelli, Usberti, Bastari (L2). N.E. – Ciccolini. All. Luca Paniconi ed Anthea Sfregola.

TREVI: Corradetti 13, Casareale 11, Gresta 10, Danaila 8, Kraja 5, Di Arcangelo 2, Natalizia (L), Della Giovampaola, Tizi, Mariano, Sirci. N.E. – Pioli.

All. Piero Camiolo ed Albino Bosi.

Arbitri: Simone Chirieletti e Claudia Beatrice Falzi.

MAIOLATI SPONTINI (AN) – Torna protagonista in campionato nel nuovo anno ma alla ripresa è costretta a masticare amaro la Lucky Wind Trevi che viene sopraffatta in trasferta. Le biancoazzurre sono competitive solo nel secondo set, per il resto della partita è la Clementina 2020 Moie a dominare la scena e a portare a casa la vittoria preziosa. Contro la quarta forza del girone di serie B1 femminile, le umbre non riescono ad incidere.

Nel primo set la battuta taglia loro le gambe.

Il pareggio è solo un fuoco di paglia perché nella terza frazione tornano a soffrire le trevane che subiscono molto a muro.

Nel quarto periodo è l’efficacia in attacco a fare la differenza,

con le padrone di casa molto incisive che vanno

a vincere.