Volley serie B2 femminile. La Samer Marsciano si aggiudica lo scontro salvezza

SAMER MARSCIANO

3

FENICE PISTOIA

2

(25-19, 17-25, 17-25, 25-21, 15-11)

MARSCIANO: Ndulue 25, Carboni V. 11, Carboni A. 8, Santi 7, Pierini 6, Volpi 1, Fagioli (L1), Brunori 9, Cornacchini, Scanu, Scarabottini, Carboni L. (L2). N.E. – Martinoli, Chiattelli. All. Gian Paolo e Marco Simeoni.

PISTOIA: Cicchitelli 18, Mazza 17, Massaro 13, Lopez Delgado 12, Mantellassi 11, Betti 2, Bini (L1), Gaggioli, Biagi, Gualtierotti (L2). N.E. – Sperati, Guarducci. All. Luca Barboni. Arbitri: Michele Albergamo e Luca Porti.

MARSCIANO – Lo scontro salvezza di serie B2 femminile riporta al successo la Samer Marsciano che ha mostrato determinazione nel perseguimento dell’obiettivo. Sotto due a uno nel delicato scontro interno, le biancoblu sono riuscite a compattarsi e a compiere la rimonta che ha avuto ragione della Fenice Pistoia. Una vittoria al tie-break che ha portato in dote due punti e fatto ritrovare la nona posizione, ma la zona a rischio resta a soli tre punti più in basso. La gara era cominciata bene con un attacco incisivo che aveva fatto la differenza nel primo set, successivamente il numero degli errori è aumentato e le ospiti ne hanno approfittato per mettere a segno il sorpasso incamerando seconda e terza frazione. Messa alle strette nel quarto periodo la scossa è arrivata inserendo Brunori e crescendo nel rendimento a muro, così le toscane sono state costrette ad alzare bandiera bianca.