Volley serie b2. Fossato, c’è il debry al "Comunale» con la Tmm Magione

PERUGIA – I campionati nazionali hanno ricominciato ad offrire spettacolo e la lotta in serie B2 femminile si annuncia davvero molto interessante nel girone di ritorno per le quattro formazioni regionali della categoria. Su tutte c’è un derby a stimolare gli sportivi, la Fossato Volley gioca oggi pomeriggio al palazzetto Comunale (ore 18) mettendosi a confronto con la Tmm Of Occhiali Magione; le rossoblu sono attardate ma hanno assoluto bisogno di punti e confidano sulla libero Tiaré Sagramola, le ospiti sono dietro le migliori e si annunciano pronte ad inseguire con l’apporto della valente centrale Michela Artini. Torna l’appuntamento esterno per la Samer Marsciano che alla si reca in viaggio per affronta il duello con la quotata Omac Active Cnc Stia; nelle fila toscane vigilata speciale è l’opposta Andrea Gaibotti, a spronare le biancoblu è la schiacciatrice punto di riferimento Agnese Carboni. Scontro in trasferta da non fallire per la Autostop Trestina che stasera se la vede con una Emmegel Calenzano con gli stessi punti; tra le toscane il pericolo numero uno è costituito dalla centrale Anastasia Tasselli, tra le altotiberine la fiducia è riposta sulla regista Martina Baruffi.