Volley serie B2. Trestina in vetta. Magione battuta

TRESTINA

3

MAGIONE

2

(21-25, 25-18, 25-21, 19-25, 20-18)

TRESTINA: Malesardi 29, Mazza 15, Martinelli 12, Vibi 8, Valentini 5, Baruffi 4, Lillacci (L1), Borzetta, Zani, Casareale. N.E. – Cincinelli, Saia, Tornesi (L2). All. Francesco Brighigna.

MAGIONE: Gresta 21, Pistocchi 15, Di Diego 10, Artini 9, Cappelli 7, Guarino 6, Nasi (L1), Stella 8, Gradassi. N.E. - Biagiotti, Mitu, Tittarelli, Urbani, Castagnoli (L2). All. Fabio Bovari.

Arbitri: Rosalba Santoniccolo, Enrico Saudelli

TRESTINA – Un derby-spettacolo in serie B2 femminile tra le migliori squadre della classifica, a vincere è stata la Femac Trestina che resta al comando ed imbattuta. Le altotiberine stavolta hanno ceduto un punto alla mai doma Reby Servizi Tmm Magione. Le padrone di casa con undici errori avevano servito il primo set alle avversarie. Nel secondo e terzo parziale le trestinesi crescevano in attacco e non lasciavano scampo. Quarto periodo equilibrato. Al tie-break si assisteva ad una lotta spalla a spalla risolta allo sprint.