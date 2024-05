Volley SERIE C e serie d. Bastia-Perugia, sfida da brividi. Ecco tutte le gare

PERUGIA – In dirittura di arrivo tutti i tornei regionali di pallavolo che sono entrati nella fase calda della stagione. Nella serie C femminile la finale dei play-off comincia stasera, gara-uno è alla palestra di Pierantonio: Bastia Umbra – Perugia (ore 18). La lotta per non retrocedere dalla massima categoria delle donne giunge a gara-due, così in campo a Rivotorto: Assisi – Deruta (ore 19,30). Nella serie C maschile i play-off sono in pieno svolgimento nella finale, lotta in famiglia per le due squadre del club dei block-devils, in gara-due i giovani di Santa Maria degli Angeli se la vedranno ancora alle ore 20,30 con i fratelli esperti di Assisi.

Anche la serie D femminile è sta per emettere le sue sentenze, si disputa gara-due: Tavernelle – Bastia Umbra (domenica ore 18,30). Nei play-out la quinta giornata del girone unico prevede: Castiglione del Lago – Città di Castello Starvolley (ore 21), Foligno – Città di Castello Pallavolo (ore 20,30); riposa Amelia. Nella serie D maschile si disputa la semifinale dei play-off, così in gara-due: Cascia – Foligno (ore 17), Umbertide – San Giustino (mercoledì), Città di Castello – Assisi (ore 18), Orvieto – Gubbio (ore 21). A.A.