Volley serie C femminile. Bartoccini, superate le rivali della Abita Bastia

ABITA INFISSI BASTIA

1

BARTOCCINI SCHOOL PG

3

(25-17 20-25 19-25 23-25)

BASTIA UMBRA: Gierek 17, Mussini 9, Zampini 8, Torrisi 7, Nofri Onofri 5, Pero 4, Rota (L), Mazzasette 2, Cesaretti. N.E. – Spacci, Cherubini.

All. Michele Cacciatore.

PERUGIA: Ceccarelli 19, Martinelli 18, Turini 13, Borzetta 4, Gallina 2, Giambi 1, Mannelli (L1), Sasso 9, De Santis 1. N.E. – Baldicchi, Busti, Pappalardo, Urbani (L2). All. Tomas Ciofetta.

Arbitri: Filippo Angeloni e Valerio Merendelli.

Trasferta vittoriosa in gara-uno della finale di serie C femminile per la Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia.

Lontano da casa le atlete in divisa arancionera hanno superato in quattro set le rivali della Abita Infissi Bastia. L’inizio è promettente per le ospiti, ma sono le bastiole a prendere il sopravvento.

Zampini è implacabile in primo tempo (15-11). Non cambia nulla ed è uno a zero.

La reazione delle perugine è decisa, Borzetta attacca letalmente (6-13), Gierek dai nove metri colpisce (11-14), Sasso, subentrata nel frattempo a Borzetta, aiuta a mantenere le distanze (13-17). Sarà Turini a pareggiare i conti. Le ospiti appaiono essere le più reattive nel terzo frangente di gioco, dopo una iniziale parità sono Martinelli e Turini a provocare lo scollamento (8-12). Malgrado i tentativi le locali non riescono a recuperare e vanno sotto due a uno.

Quarto set col servizio di Turini che crea problemi nella retroguardia avversaria, Ceccarelli spinge avanti le perugine (12-17). Recuperano le biancoazzurre, Mazzasette prima e Gierek poi vanno a segno e confezionano la parità (23-23). Borzetta entra per Martinelli e mette a terra il pallone della vittoria. Mercoledì 29 maggio nel capoluogo andrà in scena il secondo atto della serie.

Alberto Aglietti