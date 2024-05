VOLLEY serie c femminile. Playoff, Bastia ribalta il risultato in semifinale La Abita Infissi Bastia vince 3-1 contro la San Giovanni Bosco San Gemini nella semifinale play-off. Zampini e Alessandretti i migliori in campo. La Bastia si qualifica per la finale. Arbitri: Fabio Moretti e Roberto Ambrosi.