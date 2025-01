Volley. Sir Perugia ko in Coppa, l’analisi di Simone Giannelli: "Gli infortuni non devono diventare una scusa»

PERUGIA – Il momento magico della Sir Susa Vim Perugia si è interrotto alle final-four della coppa Italia maschile, fatale il quinto set contro la straordinaria Verona. I block-devils hanno combattuto e hanno venduto cara la pelle, uscendo dal campo a testa alta. Un risultato che testimonia la grande competitività del campionato italiano.

Il palleggiatore Simone Giannelli (nella foto) ha affermato: "È stata la partita che ci aspettavamo in semifinale, era probabile il tie-break e così è stato. Siamo stati molto bravi il primo set, siamo stati molto attenti in tutti i fondamentali del gioco che avevamo preparato. Nel secondo set abbiamo subito un pochino, però siamo riusciti, grazie anche all’ingresso di Ben Tara, a recuperare ed imporci, mettendo giù le palle che contavano. Il terzo set è il rammarico di questa partita per quanto mi riguarda, perché ci sta di perdere, però non 25-12. Secondo me dobbiamo essere esigenti dal punto di vista caratteriale e non dobbiamo accettarlo, l’avversario ha sicuramente fatto bene, ma noi ci abbiamo messo anche del nostro. Il quarto è stato più combattuto, ma anche lì abbiamo commesso qualche errore di troppo in contrattacco. Al tie-break su cinque palloni, tre palle per fare punto e non ne abbiamo sfruttata neanche una. Senza togliere nulla a Verona, quando sprechi tante occasioni poi è dura. I loro attaccanti di palla alta sono stati molto bravi ed hanno giocato bene. C’è dispiacere, sicuramente non è bello perdere, però bisogna anche essere consapevoli di quello che si è fatto. Riguarderemo la partita, studieremo e cercheremo di migliorare. Gli infortuni non devono diventare una scusa, se avessimo vinto non avremmo parlato di infortuni. Avevamo le nostre chance, potevamo fare meglio, quindi, non troviamo scuse. Ora abbiamo un impegno in champions league, poi in campionato. Non perdevamo una competizione da un anno e mezzo, non si può pensare di vincere sempre tutto".

Alberto Aglietti