Volley. Sir Perugia, la grinta dello schiacciatore Plotnytskyi : "Palazzetto splendido, i tifosi ci danno la carica»

Prima al giro di boa, la Sir Susa Vim Perugia è rimasta imbattuta anche nell’ultima giornata contro Piacenza, un andatura priva di macchie nella quale è stata costretta solo tre volte a ricorrere al tie-break. Un ruolino di marcia davvero niente male se si considerano le tante complicazioni avute per infortunio, risultati che contribuiscono ad aumentare la fiducia della tifoseria. A contribuire al successo è stato lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi (nella foto) nominato miglior giocatore in campo: "Abbiamo vinto dopo quel quarto set che abbiamo iniziato male. Come sempre siamo rimasti in campo uniti sino alla fine ed abbiamo conquistato una bella vittoria contro una squadra che è costruita per vincere in Italia. La squadra ha aiutato me, non sono io che ho preso in mano la squadra. Sono stato concentrato su quelle cose che devo fare. Ho battuto meglio che ho potuto nell’ultimo turno di servizio. Loro hanno avuto due volte occasione di contrattacco ma la nostra squadra ha lavorato per neutralizzarli e non fargli fare punto. Noi siamo stati un mese fuori e non abbiamo giocato in casa, quindi abbiamo trovato un palazzetto carico, fa sempre piacere giocare in casa, soprattutto quando tutti sono presenti. Ti dà una buona energia per non fermarti e quindi anche stavolta il pubblico ci ha aiutato e noi abbiamo conquistato il risultato".

Domenica i bianconeri saranno di scena a Verona, contro una squadra in salute e pericolosissima. In seguito, gli umbri saranno attesi da quattro partite casalinghe, giovedì 19 dicembre contro Saint Nazaire per la champions league; domenica 22 dicembre contro Padova per il campionato; giovedì 26 dicembre contro Modena per il campionato e lunedì 30 dicembre contro Modena per quarti di finale di coppa Italia.