Volley. Sir Perugia, testa al campionato. Lorenzetti: "Vogliamo la finale scudetto»

PERUGIA – Ora resta il campionato, dopo aver vinto tutto quello che aveva da vincere c’è un ultimo obiettivo da centrare ed il finale di stagione si prospetta più entusiasmante che mai. La Sir Susa Vim Perugia ha appena conquistato il suo dodicesimo trofeo, un ciclo vincente che non è stato esente da delusioni cocenti, ma che in questa annata agonistica sembra magico. Solo sei stagioni addietro i block-devils erano riusciti a centrare tre successi in un anno, stavolta possono migliorare conquistando un fantastico poker. Ci credono i tifosi che hanno la sensazione di vedere una superiore maturità della squadra rispetto al passato. L’esperto allenatore marchigiano Angelo Lorenzetti guarda avanti: "Siamo riusciti a vincere una manifestazione particolare. Bravi i ragazzi a cogliere l’occasione di giocare la semifinale senza incontrare la terza (Piacenza) e la prima (Trento). Ma adesso si ricomincia con il focus che abbiamo da inizio stagione, vogliamo tornare a giocare una manifestazione europea. E per essere sicuri di giocare la champions league dobbiamo arrivare almeno in finale scudetto". Giunti quasi in fondo al girone di ritorno della superlega maschile è inevitabile che si guardi al mercato. Milano sta cercando di trattenere lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, ma Perugia ha fatto una offerta cospicua e cerca di fare pressing. Potrebbe essere lui a sostituire capitan Leòn che ha già le valigie in mano ed è attratto dalle squadre turche ed asiatiche, le uniche che possono garantire ricchi contratti. Nell’immediato però la concentrazione è rivolta al massimo campionato, domenica c’è la trasferta a Piacenza, terza in classifica proprio alle spalle dei bianconeri e dunque la più diretta inseguitrice, benché distanziata da otto punti. Vincere sarebbe importante.

Alberto Aglietti