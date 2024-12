Volley. Sir Susa Vim Perugia, torna la Champions League. Oggi la sfida ad Ankara per restare imbattuti

Riprende oggi la champions league con la Sir Sicoma Monini Perugia che vuole rimanere imbattuta e, alle ore 16 italiane, si misura con la terza avversaria della fase a gironi, la più diretta inseguitrice Halkbank Ankara che spera nel sorpasso. Sulla carta l’impegno esterno sembrerebbe alla portata a livello tecnico ma guai a sottovalutare l’avversaria. Il club turco è uno dei più vincenti del suo paese, con dieci campionati e nove coppe turche conquistate. La compagine dell’allenatore Igor Kolakovic ha perduto la prima gara casalinga con i francesi di Saint Nazaire e poi ha espugnato la tana dei cechi di Ceské Budéjovice. I punti di forza dei padroni di casa sono lo schiacciatore olandese Dick Kooy e l’opposto ceco Marek Sotola, i due terminali più pericolosi in attacco. Dall’altra parte della rete l’allenatore Angelo Lorenzetti dovrà ragionare sulle condizioni fisiche dei suoi elementi per scegliere i titolari. Probabile qualche avvicendamento con il centrale argentino Sebastian Solé e lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa (nella foto) pronti a raccogliere il guanto di sfida. La situazione della classifica vede i perugini al comando a punteggio pieno, Ankara e Saint Nazaire inseguono con una vittoria ed una sconfitta, chiude Ceské Budéjovice che è ancora al palo. La prima classificata del girone accederà ai play-off del torneo. Ci sono nove precedenti tra la squadra umbra e quella straniera, gli uomini del presidente Sirci hanno vinto per otto volte. La gara sarà diretta da Risto Strandson (EST) e da Ari Jokelainen (FIN). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky e Dazn.

Ankara: Sotola – Ma’a, Bidak – Matic, Kooy – Lagumdzija, Dòne (L).

: Giannelli – Ben Tara, Loser – Solé, Semeniuk - Plotnytskyi, Colaci (L).