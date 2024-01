Volley, sorpresa Monza: battuta Trento, è in finale di Coppa Italia

E' la Mint Vero Volley Monza, a sorpresa, la prima finalista di Coppa Italia. La squadra brianzola ha battuto i campioni d'Italia dell'Itas Trentino che si sono fatti rimontare ed eliminare al tie-break nel match che ha aperto la due giorni dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Nel primo set, i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli hanno dimostrato di avere l'atteggiamento giusto nonostante l'assenza dell'infortunato di Ran Takahashi. Eric Loeppky non l'ha fatto rimpiangere, ma Arthur Szwarc ha faticato più del previsto in attacco. La formazione allenata dall'ex Fabio Soli ne ha approfittato per prendersi in rimonta il parziale d'apertura, ma poi non ha potuto evitare il pareggio firmato dal guizzante schiacciatore canadese. L'equilibrio, difficile da prevedere alla vigilia, si è poi protratto anche nel terzo parziale, con Monza che ha risposto colpo su colpo, salvo poi arrendersi nel momento decisivo, quando l'esperienza dei più blasonati avversari è venuta fuori. Il 2-1 sembrava un colpo troppo pesante per la formazione del Consorzio che nel quarto set ha subito un break importante in avvio ed è sempre rimasta sotto di qualche punto: Trento però non ha chiuso i conti, ha sparato fuori i palloni della vittoria e si è fatta portare al tie-break dove è clamorosamente crollata. I ragazzi di coach Massimo Eccheli, alla prima Final Four della loro storia, si giocherannno quindi la coppa domenica pomeriggio contro la vincente della seconda semifinale, Perugia-Milano.

Il tabellino

ITAS TRENTINO-MINT VERO VOLLEY MONZA 2-3 (25-23, 13-25, 25-23, 23-25, 9-15)

ITAS TRENTINO: Nelli, D'Heer, Kozamernik 8, Michieletto 13, Sbertoli 1, Cavuto, Pace, Berger, Rychlicki 21, Magalini 5, Laurenzano, Lavia 17, Podrascanin 5, Acquarone. All. Soli.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky 21, Fascio, Comparoni, Maar 13, Mujanovic, Morazzini, Galassi 16, Beretta, Cachopa 2, Di Martino 10, Gaggini, Szwarc 16. All. Eccheli.

ARBITRI: Vagni, Cerra

NOTE Durata set: 26', 22', 28', 29', 14'. Tot. 119'. Muri: T 13, M 11. Ace: T 3, M 6.