Volley Superlega, domani sfida al Pala-Panini. Sir Perugia a Modena: "Partita complicata»

La terza giornata del campionato di superlega maschile avrà un anticipo di grande interesse, uno scontro infinito tra due rivali storiche. Domani, nella seconda trasferta consecutiva, la Sir Susa Vim Perugia andrà a cercare punti in quello che è considerato il tempio della pallavolo italiana, il Pala-Panini di Modena. A presentare la sfida e a parlare del momento è stato l’esperto libero Massimo Colaci: "Siamo ancora all’inizio della stagione e ci stiamo conoscendo in squadra, in campo con i ragazzi, anche coi nuovi, mi sento bene, ho buone sensazioni".

"Nelle prime fasi si deve creare un’intesa, si deve stare insieme, giocare vivendo momenti complicati in campo per cercare di risolverli, creare una fiducia reciproca - continua - . Vedo una squadra che lavora molto in palestra e ciò è indispensabile. Quando c’è la partita tutti sono tutti pronti e carichi, ma anche il martedì bisogna tirare la carretta se vuoi crescere. Secondo me possiamo ancora fare meglio, una di quelle cose che magari si possono migliorare è l’inizio della partita.

L’anno scorso siamo stati altalenanti, ognuno nel proprio ruolo, ognuno nel proprio fondamentale deve fare le cose in un determinato modo. Personalmente sto bene, è chiaro che più passano gli anni, e più ho bisogno di lavorare a livello fisico. Aver vinto la supercoppa italiana è una gran cosa, io me la sono goduta, tante volte viene snobbato questo trofeo e non ho mai capito il perché sinceramente. Quando lo perdi, leggi titoloni sui giornali, ci sono riunioni in squadra, il presidente è arrabbiato. Quando la vinci viene fatta passare per una competizione minore. Delle due l’una. Nell’ultima prestazione a Padova abbiamo sbagliato troppo, limitare i regali è un altro obiettivo da perseguire".