Volley superlega: dopo il 3-0 alla lube civitanova. La Sir Perugia si gode il successo: "Bella vittoria, grazie tifosi»

PERUGIA – Malgrado l’estremo equilibrio di risultati registrati in passato, nella lunga ed infinita storia di scontri diretti con Civitanova Marche non sono stati infrequenti i tre a zero. Quello colto domenica dalla Sir Susa Vim Perugia è stato però un risultato nettissimo, tale da non aver mai fatto temere il contrario. Rimane coi piedi per terra il centrale Roberto Russo che ha affermato: "È bello giocare davanti ad un pubblico numeroso, i tifosi si sono fatti sentire e li ringrazio. Abbiamo affrontato bene la partita sin dall’inizio, non era facile perché loro hanno dei campioni e sono molto forti. Però noi abbiamo fatto una buona prestazione, adesso riposiamo un giorno e poi pensiamo a Modena. Questa che è cominciata è un’altra settimana quasi piena visto che si giocherà sabato, si avvicina dunque un’altra partita importante. Al di là di Modena, che tutti dicono sia in difficoltà, quando si gioca contro Perugia tutti vogliono fare bene. Noi ci faremo trovare pronti". L’opposto tunisino Wassim Ben Tara (nella foto) ha dichiarato: "È stato importante vincere, l’abbiamo fatto con la massima concentrazione dall’inizio alla fine, con anche la capacità di ribaltare un terzo set che era iniziato male. Bella vittoria da tre punti, importante per il futuro, abbiamo iniziato molto bene nel primo e nel secondo con la battuta. Abbiamo difeso tutto, il nostro gioco e in crescita. È stata una gara perfetta la nostra, soprattutto nel fondamentale della difesa. Noi abbiamo fatto un grande lavoro in battuta. Penso sia stata la chiave per vincere questa gara. Il pubblico di Perugia è stato fantastico".

Alberto Aglietti