VOLLEY SUPERLEGA: dopo il ko al palabarton con milano. Sir, Giannelli: "Dovevamo chiuderla»

PERUGIA – Manca qualcosa ancora alla Sir Susa Vim Perugia che ha registrato la seconda sconfitta consecutive in superlega maschile. I block-devils hanno perso anche l’imbattibilità casalinga ma, soprattutto, mostrato una preoccupante fragilità. Sopra di due set gli umbri sono riusciti a perdere ancora contro Milano. A caldo il regista Simone Giannelli ha detto: "Al terzo set sul turno di battuta di Matey Kaziyski c’era poco da fare, sono pochi i rammarichi. Poi per come siamo stati in campo nel resto del terzo set c’è sicuramente da rivedere qualcosa, non si può stare sotto 1-12 e non provare a fare tutto il possibile. Il quarto dovevamo chiuderlo, è stato un set come il quarto a Trento, abbiamo comandato tutto il tempo e poi all’ultimo siamo mancati, questa cosa bisogna migliorarla perché sappiamo che nessuno regala niente. È semplicemente questo, perché prima meritavamo di chiuderlo, però poi non ce lo siamo più meritati e non abbiamo chiuso, mentre le altre squadre come quella dei meneghini, giocano fino alla fine, su questa cosa bisogna lavorare tutti quanti insieme".