Volley Superlega. Giannelli esalta la Sir Perugia: "Siamo dei lavoratori». E lunedì sarà Modena l’avversaria di Coppa Italia

La superlega maschile ha eletto la sua regina di metà stagione, una Sir Susa Vim Perugia che non ha ancora avuto una macchia nel suo cammino. Dopo la vittoria con Piacenza si è conosciuta la rivale nei quarti di coppa Italia. Sarà Modena a sfidare i campioni d’Italia lunedì 30 dicembre. Sulla prova di domenica scorsa il capitano e palleggiatore Simone Giannelli ha detto: "La scorsa settimana è stata molto complicata, è stata tosta. Sapevamo che saremmo arrivati un po’ col fiato corto all’appuntamento, siamo stati molto bravi nei primi due set a resistere e ad imporci, c’è un po’ di rammarico per il terzo set, credo che loro siano rientrati in partita grazie al nostro calo di rendimento, sono giocatori esperti e appena gli concedi qualcosa loro partono, potevamo essere più efficienti tutti quanti e chiuderla prima. È stata una bella festa coi nostri tifosi che hanno continuato a cantare costantemente, è veramente incredibile e non è scontato, grazie a loro. Sappiamo che possiamo far meglio, possiamo e vogliamo far meglio. Il bilancio al giro di boa è sicuramente positivo, non abbiamo perso nessuna partita. In realtà anche in tutte le vittorie ci sono sempre aspetti da migliorare, noi siamo dei lavoratori e siamo andati in palestra sempre con la voglia di migliorarci. Dobbiamo continuare a tenerlo presente nelle prossime settimane, imparando anche a giocare quando siamo sotto. Senza mai perdere il sorriso. Questo è il mio augurio per le prossime partite".