Volley Superlega. Ha fatto tredici (successi) la Sir Susa Vim Perugia. Plotnytskyi ha superato i duemila punti in Italia

Ha fatto tredici la Sir Susa Vim Perugia, tanti sono i successi raccolti dall’inizio stagione, ora è tornata al lavoro in palestra in vista del nuovo match fuori casa che disputerà domenica a Monza. La vittoria a Milano ha dato ancor più consapevolezza ai block-devils che restano solitari al primo posto della classifica. Ha raggiunto un traguardo personale di rilievo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che ha superato i duemila punti in Italia, dove milita ormai da otto stagioni, le prime due a Monza e sei consecutive a Perugia: "Non sapevo che venivano contati i punti, speriamo di farne ancora di più. Il mio sono era sempre stato quello di arrivare in superlega, arrivato a Monza ero già contento, quando ho avuto l’opportunità di venire a Perugia sono stato felicissimo".

In sei stagioni con la maglia bianconera ha collezionato dieci trofei (cinque supercoppe italiane, due coppe Italia, due mondiali per club e uno scudetto). Nel frattempo, Roberto Russo e Jesus Herrera sono stati i protagonisti del secondo appuntamento di questa stagione del progetto itinerante ‘La Sir a scuola’, che ha fatto tappa al liceo Jacopone da Todi. Gli studenti del liceo Linguistico e del liceo Scientifico, accompagnati dalla dirigente scolastica Mariarita Marconi e dai docenti di scienze motorie Stefania Zoppetti e Marco Mengoni, hanno potuto ascoltare le voci e le storie di vita degli atleti che sono diventati dei professionisti.

I due giocatori perugini hanno risposto anche alle numerose domande e curiosità degli stessi studenti, che hanno spaziato dai gusti culinari a quelli sportivi, da quello che fanno durante la giornata a chi sono i personaggi a cui si ispirano, passando per il racconto dei consigli che hanno ricevuto, fino alle emozioni per i trofei vinti.