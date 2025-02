Volley Superlega. La Sir Perugia va nel ’fortino’ del Grottazzolina: "Niente errori, va mantenuto il primo posto»

di Alberto AgliettiPERUGIANelle ultime quattro giornate di stagione regolare in superlega maschile c’è in palio la prima piazza della classifica. La Sir Susa Vim Perugia può ancora sperare di mantenerla in attesa che Trento, che ha una gara in meno, disputi il recupero il 19 febbraio. Concentrarsi sul proprio lavoro è l’unica ricetta possibile, senza farsi distrarre da fattori esterni, in questo senso i bianconeri preparano la partita in trasferta di domenica prossima contro Grottazzolina. I marchigiani dallo scorso Natale in poi hanno cambiato marcia, conquistando punti in ogni occasione, e risalendo la classifica sino a guadagnare la zona salvezza. La matricola del massimo campionato ha cambiato completamente marcia nel girone di ritorno e, a quattro giornate dal termine della stagione regolare, si presenta più che mai competitiva e pericolosa. Alla vigilia lo schiacciatore Nicola Cianciotta (nella foto) dice: "Ci aspettiamo di andare a Grottazzolina e trovarci in un fortino, la tifoseria è unita e compatta come la squadra. Ci aspettiamo una partita dove dovremo dare sempre il massimo perché in questo momento loro sono una delle squadre più in forma, fanno della battuta uno dei punti di forza e giocare in casa dà sicuramente loro una marcia in più per provare a strapparci qualche punto. Noi andremo lì con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato Taranto e tutte le altre partite, consapevoli del nostro valore e consapevoli anche del fatto che dobbiamo giocare bene per poter vincere". Agli umbri restano due gare lontane da casa e due impegni interni per concludere il girone di ritorno. Dopo la gara di Grottazzolina, Perugia attenderà tra le mura amiche Milano domenica 16 febbraio e Monza domenica 23 febbraio, l’ultima giornata è in programma a Piacenza domenica 2 marzo.