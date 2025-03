Volley Superlega. La Sir Perugia ’balla’ tra Champions e playoff: "Cerchiamo di mantenere lo stesso livello»

di Alberto AgliettiPERUGIASi continua a fare una valutazione sulla prestazione di martedì scorso relativa al primo atto dei quarti di finale di Champions league con la Sir Sicoma Monini Perugia che analizza le situazioni per capire dove si possa migliorare. I block-devils hanno ipotecato il passaggio alle final-four con il successo esterno sul campo di Monza ma non è apparso completamente soddisfatto l’allenatore Angelo Lorenzetti: "Del primo set non ho tanto da imputare ai ragazzi, nel senso che ci sono state due o tre situazioni non gestite benissimo, le battute avversarie erano tirate forti e lì abbiamo avuto qualche difficoltà su palla alta. Nel quarto set, invece, abbiamo giocato maluccio. Abbiamo avuto tutte le imprecisioni che non avevamo avuto in precedenza. Giocare per due ore sempre allo stesso livello non è facile. Chiaro che erano cose, secondo me, non proprio impossibili da fare. Ad un certo punto siamo andati sotto nel punteggio e c’è stata la possibilità di andare al tie-break, che comunque era una cosa che avevamo messo in preventivo e che ritenevo potesse essere già un risultato utile. Invece siamo tornati a casa con tre punti, e questo è sicuramente ancora meglio. Non mi piace parlare dei singoli giocatori ma nel finale i muri di Loser ci hanno permesso di chiudere la gara. La caratteristica degli atleti argentini è che nei momenti caldi si caricano. Nei momenti iniziali, invece, a volte sono un po’ troppo scarichi, ma quando il punteggio diventa importante e la palla scotta esce fuori la vena sudamericana. La gara è stata anche la conferma dell’importanza di avere due schiacciatori di altissimo livello come Oleh Plotnytskyi e Yuki Ishikawa, in grado di trovare delle soluzioni alternative efficaci a partita in corso. "Il primo cambio che ho fatto, eravamo sotto già uno a zero, quando hai in panchina giocatori come Ishikawa devi provare delle soluzioni, in seguito è rientrato Plotnytskyi perché volevo provare a vedere se magari entrava un giro di battuta o la ricezione. Poi dopo c’è stata quella palla lasciata nella zona del conflitto che quella proprio non va bene". Perugia non è mai stata eliminata nei quarti di finale continentali, ed è ora un passo più vicina al raggiungimento della final-four. Servirà un altro sforzo giovedì prossimo nel secondo atto del derby italiano della coppa continentale che potrebbe far registrare un pienone di pubblico essendo l’ultima gara casalinga di champions league. Adesso però le attenzioni sono rivolte a Modena, avversaria nei quarti di finale dei play-off scudetto che sarà nuovamente sfidata a domicilio domenica. A presentare la sfida sarà l’opposto tunisino Wassim Ben Tara che oggi sarà in conferenza stampa.