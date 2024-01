Volley superlega. La Sir Perugia torna a lavoro dopo 2 giorni di riposo, Colaci: "E ora Civitanova»

PERUGIA – Grazie alla mancanza di coppe europee da giocare, la Sir Susa Vim Perugia può permettersi ogni tanto di riposare, ne ha bisogno soprattutto Plotnytskyi, messo sotto torchio fino ad oggi, ma anche Russo può recuperare senza troppo stress, attorno a Leòn, invece, resta un alone di mistero. L’affermazione su Monza ha convinto l’esperto libero Massimo Colaci (nella foto): "I brianzoli avevano due assenze importanti e questo è un dato di fatto, noi ci siamo concentrati molto su noi stessi. Abbiamo disputato una buona partita, con qualche errore di troppo in alcune fasi di contrattacco, soprattutto di free-ball, sono occasioni da sfruttare perché poi in determinate partite questa leggerezza si paga. Siamo soddisfatti, affrontavamo una squadra forte. Vincere da tre è una cosa veramente importante, loro sono un’ottima squadra, l’ho detto già qualche settimana fa. Lo ha dimostrato anche nel quarto di finale di coppa Italia. Domenica arriva Civitanova Marche, i tifosi ci sono sempre stati vicini, la loro parte l’hanno sempre fatta e ci ha sempre aiutato nei momenti difficili. Dobbiamo essere bravi anche noi a trascinarli, dobbiamo accenderli. Dobbiamo farci trascinare, ma allo stesso tempo essere noi bravi in campo a dimostrare che meritiamo questo tifo". La classifica: Trento 34, Perugia 31, Piacenza 29, Civitanova Marche 25, Milano 22, Monza 20, Verona 20, Modena 17, Cisterna 13, Padova 10, Taranto 9, Catania 4.

Alberto Aglietti