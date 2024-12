Volley Superlega. La Sir riparte da Verona: "Teniamoci il primato»

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Via alla seconda metà della stagione regolare di Superlega maschile, che sarà ancora più delicata per la Sir Susa Vim Perugia, perché tutte le rivali proveranno a battere la capolista. Oggi sono previste solo tre gare, la più interessante è quella che i block-devils disputeranno alle ore 18 contro la Rana Verona, quarta dell’attuale classifica. Un confronto che mette a rischio il cammino sinora privo di macchie dei campioni d’Italia. I padroni di casa guidati da coach Radostin Stoytchev sono partiti ad handicap ed hanno registrato una flessione nei risultati a novembre. Sette vittorie e quattro sconfitte stanno a dimostrare che ancora manca la costanza di rendimento. Gli scaligeri, però, sono capaci di avere picchi di gioco altissimi grazie all’opposto maliano Noumory Keita e allo schiacciatore sloveno Rok Mozic, i due assenti all’andata.

Troveranno insomma pane per i loro denti i block-devils diretti dall’allenatore Angelo Lorenzetti che hanno acquisito determinate sicurezze ma sono coscienti di doversi esprimere ad alto livello. Gli ospiti faranno affidamento sul centrale argentino Sebastian Solé e sul libero Massimo Colaci, i due ex di turno, per guidare l’assalto al fortino nemico. I precedenti sono quarantuno, gli umbri si sono imposti in trentaquattro occasioni ed hanno ceduto la vittoria solo sette volte.

A caccia di record ci sono Yuki Ishikawa che con dieci attacchi raggiungerebbe quota 100 in questa stagione, mentre Simone Giannelli con un muro taglierebbe il traguardo dei 500 punti in carriera. La partita sarà trasmessa in diretta su Vbtv e su Dazn. Arbitri: Andrea Pozzato (BZ) ed Alessandro Cerra (CZ). Verona: Abaev - Keita, Cortesia - Zingel, Dzavoronok - Mozic, D’Amico (L).

Perugia: Giannelli - Ben Tara, Solé - Loser, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).